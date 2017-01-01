Обсуждение темы:

«В Петербурге будут судить 37-летнюю автоледи, которая насмерть сбила 62-летнюю петербурженку на "зебре"»

цитата

не обратив внимания на движущийся по левой полосе автомобиль и загораживающий ей обзорность

конец цитаты



Если водителю не было видно бабки, то и бабке не было видно автомобиля. С хрена ли она поперлась дорогу переходить? Думала, что ей "типа" должны? Поделом!