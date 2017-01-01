В Петербурге задержали педофила, систематически развращавшего 14-летнюю девочку
- Крем от геморроя «Здоров»
- На Энгельса из Range Rover Sport неизвестный в маске украл сумку с деньгами и документами
- В Новой Ладоге парень во время ссоры зарезал 38-летнего мужчину и забросал тело мусором и снегом
- Открытие в лечении варикоза
- На обочине областной трассы Opel Mokka насмерть сбил неизвестного пешехода
- На юго-западе Петербурга бытовой конфликт в коммуналке закончился убийством 35-летнего мужчины
- В Петербурге будут судить 37-летнюю автоледи, которая насмерть сбила 62-летнюю петербурженку на "зебре"
- Защитник "Челси" Иванович прибыл в Петербург для подписания контракта с "Зенитом"
- В Луге дама на Suzuki покалечила 6-летнего мальчика
- Самолет Ростов-на-Дону – Петербург сел в Воронеже из-за инфаркта у пассажирки
- Водитель фуры с металлом, пропавшей по дороге в Череповец, перерезал себе артерию в туалете отделения полиции
- Следователи проверяют информацию о травмировании 5-летней девочки в батутном центре
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
... Ну, дядя, с началом Тебя по настоящему "сладкой" жизни!
Любишь "кататься" - люби и "самочкой" побыть!
P.S. Ещё, кстати, не поздно удавиться собственным шнурком ...
P.P.S. Возможное мнение оппонентов о том, что 35-летнего невинного агнца развращала с целью "развести на бабки" и после "сдала" 14-летняя прожжённая "Горгона" - категорически не приемлю!
дык я не понял....на улице приставал - возможно. а в квартире? а в машине? девицу туда ветром занесло? я не против девчонки, я просто не понимаю - как она там оказалась? и география такая обширная - Васька и Красногвардейский район. Поясните, плиз!
Дорогой Скальпель! В данном случае я конечно с Вами солидарен. Даже, если девочка сама на него бросалась, он должен был включить мозги и стараться избежать ее. Но в то же время согласитесь, что вопросы, поставленные глубокоуважаемым мною Монк-аль-Ахри,также имеют под собой основание и требуют разъяснений. Надеюсь, что редакция возьмет этот инцидент под особый контроль и прольет свет на ход дальнейшего расследования.
Что заслужил педофил, то и воздастся ему на зоне! Только родителям какого узнать такое?Не уберегли ребёнка, почти, от мрази и извращенца!
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Никита Гавриленко 19:12, 26 января
на новости