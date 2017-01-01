В Петербурге задержали педофила, систематически развращавшего 14-летнюю девочку

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«В Петербурге задержали педофила, систематически развращавшего 14-летнюю девочку»

скальпель 31.01 14:20 [ + 5 – ]

... Ну, дядя, с началом Тебя по настоящему "сладкой" жизни!

Любишь "кататься" - люби и "самочкой" побыть!



P.S. Ещё, кстати, не поздно удавиться собственным шнурком ...



P.P.S. Возможное мнение оппонентов о том, что 35-летнего невинного агнца развращала с целью "развести на бабки" и после "сдала" 14-летняя прожжённая "Горгона" - категорически не приемлю!

монк-аль-ахри 31.01 14:40 [ + 6 – ]

дык я не понял....на улице приставал - возможно. а в квартире? а в машине? девицу туда ветром занесло? я не против девчонки, я просто не понимаю - как она там оказалась? и география такая обширная - Васька и Красногвардейский район. Поясните, плиз!

Тоскливый Дятел Терпило 31.01 16:09 [ + 4 – ]

Дорогой Скальпель! В данном случае я конечно с Вами солидарен. Даже, если девочка сама на него бросалась, он должен был включить мозги и стараться избежать ее. Но в то же время согласитесь, что вопросы, поставленные глубокоуважаемым мною Монк-аль-Ахри,также имеют под собой основание и требуют разъяснений. Надеюсь, что редакция возьмет этот инцидент под особый контроль и прольет свет на ход дальнейшего расследования.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 31.01 17:01 [ + 7 – ]

Что заслужил педофил, то и воздастся ему на зоне! Только родителям какого узнать такое?Не уберегли ребёнка, почти, от мрази и извращенца!