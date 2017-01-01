В Стрельне из Орловского пруда достали тело пропавшего школьника

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«В Стрельне из Орловского пруда достали тело пропавшего школьника»

Всезнайка 31.01 13:06 [ + -6 – ]

Он искупаться что ли решил и утоп? То,что льда на пруду не было-это совершенно точно,потому как морозов лютых сейчас как таковых нет.

Пилюлькин. 31.01 13:32 [ + 10 – ]

31.01 13:06

Всех ребятишек манит к воде, лужи, ручейки, водоему...Мальчик мог подскользнуться, и съехать в воду, запаниковал, и захлебнулся((( Я вот спросить хочу "нифуянезнайка" сколько тебе лет, что бы писать такую юхню? Завали лучше свою варежку!

Мягкого облачка, родители берегите детей!



Неzнайка. 31.01 13:35 [ + 8 – ]

Месье Пилюлькин, "нифуянезнайка" это Малярша на суку удавинчи, там мозгов и не было никогда!



Скоро здесь весь Солнечный город соберется я чувствую...

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 31.01 16:42 [ + 10 – ]

От всей своей души, моё соболезнование родителям и всем родным мальчика! Очень жалко ребёнка!

Неzнайка. 31.01 17:37 [ + 7 – ]

Мама мальчика умерла два года назад, а "папаше" он судя по всему был не нужен. "Папаша" живет в Любани с другой семьей...

Очень очень жаль парня...