«В Стрельне из Орловского пруда достали тело пропавшего школьника»

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Общество
Он искупаться что ли решил и утоп? То,что льда на пруду не было-это совершенно точно,потому как морозов лютых сейчас как таковых нет.
31.01 13:06
Всех ребятишек манит к воде, лужи, ручейки, водоему...Мальчик мог подскользнуться, и съехать в воду, запаниковал, и захлебнулся((( Я вот спросить хочу "нифуянезнайка" сколько тебе лет, что бы писать такую юхню? Завали лучше свою варежку!
Мягкого облачка, родители берегите детей!
Месье Пилюлькин, "нифуянезнайка" это Малярша на суку удавинчи, там мозгов и не было никогда!
Скоро здесь весь Солнечный город соберется я чувствую...
От всей своей души, моё соболезнование родителям и всем родным мальчика! Очень жалко ребёнка!
Мама мальчика умерла два года назад, а "папаше" он судя по всему был не нужен. "Папаша" живет в Любани с другой семьей...
Очень очень жаль парня...
По телевизору показывали сюжет про покойного Женю, мальчик воспитывался с бабушкой (по отцовской линии), отец, лишен родительских прав, последний раз видел сына летом, мать Жени умерла.
Мальчик в школе поддавался провокации, что не по моде одет и хуже всех... У ребенка была большая психологическая травма. (СК рассматривает даже версию доведение до суицида).
Ребенок в свои 10 лет пережил как другие в 40.
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Никита Гавриленко 19:12, 26 января
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