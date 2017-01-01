На Энгельса из Range Rover Sport неизвестный в маске украл сумку с деньгами и документами

45-летняя автоледи обратилась в полицию.

45-летняя автоледи обратилась в полицию.



Как сообщает "Водитель Петербурга", 30 января в полицию обратилась 45-летняя местная жительница. Она рассказала, что поставила свой Range Rover Sport рядом с 33-м домом по проспекту Энгельса.



К иномарке подошел неизвестный грабитель в маске с прорезями для глаз и схватил сумочку, которая лежала на пассажирском сиденье. Грабителю достались документы, ключи от квартиры и 1000 евро. С места преступник скрылся на своей машине. По факту инцидента начата проверка.



Напомним,

Накануне вечером в Выборгском районе Петербурга неизвестный преступник ограбил автоледи, украв из ее автомобиля сумочку с деньгами и документами.Как сообщает "Водитель Петербурга", 30 января в полицию обратилась 45-летняя местная жительница. Она рассказала, что поставила свой Range Rover Sport рядом с 33-м домом по проспекту Энгельса.К иномарке подошел неизвестный грабитель в маске с прорезями для глаз и схватил сумочку, которая лежала на пассажирском сиденье. Грабителю достались документы, ключи от квартиры и 1000 евро. С места преступник скрылся на своей машине. По факту инцидента начата проверка.Напомним, на прошлой неделе в Невском районе автовор похитил сумку с 70 тысячами у петербурженки, сидевшей в салоне своего авто.





