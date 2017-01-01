Водитель фуры с металлом, пропавшей по дороге в Череповец, перерезал себе артерию в туалете отделения полиции

Шофера нашли в хостеле в Василеостровском районе, а фуру - в Пушкинском.

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«Водитель фуры с металлом, пропавшей по дороге в Череповец, перерезал себе артерию в туалете отделения полиции»