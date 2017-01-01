«В Купчино доверчивая пенсионерка отдала продавцам БАДов почти 350 тысяч рублей»

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Общество
Не первый и не сотый и не тысячный случай, а, пожалуй 100 тысячный! Неужели так тяжело попросить почтальонов, которые пенсию носят. Предупреждать о фактах мошеничества!
Бесполезно. У пожилых людей дефицит общения. Ради ласкового общения с милой девушкой или молодым человеком, они готовы уши развесить и отдать всю наличность. Хотя за такие деньги она могла бы пол-апнтеки скупить. Впрочем, пусть скажет спасибо, что еще не грохнули; пускать в квартиру незнакомцев чревато.
Что значит "за пустышки"? Пустые коробки? Ну тогда действительно обманули. Но теперь их ищи свищи!
А если там таблетки какие-то были, то сама виновата старая карга. Хотела омолодиться и обрести вечную жизнь -- ну и поделом. Кстати, оснований для обращения в ментовку нет вообще, ибо эффект омоложения таки не мгновенный. Пусть попринимает таблеточки-то.
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Никита Гавриленко 19:12, 26 января
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