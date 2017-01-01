В Купчино доверчивая пенсионерка отдала продавцам БАДов почти 350 тысяч рублей

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«В Купчино доверчивая пенсионерка отдала продавцам БАДов почти 350 тысяч рублей»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 31.01 12:23 [ + 5 – ]

Не первый и не сотый и не тысячный случай, а, пожалуй 100 тысячный! Неужели так тяжело попросить почтальонов, которые пенсию носят. Предупреждать о фактах мошеничества!

Тоскливый Дятел Терпило 31.01 12:27 [ + 2 – ]

Бесполезно. У пожилых людей дефицит общения. Ради ласкового общения с милой девушкой или молодым человеком, они готовы уши развесить и отдать всю наличность. Хотя за такие деньги она могла бы пол-апнтеки скупить. Впрочем, пусть скажет спасибо, что еще не грохнули; пускать в квартиру незнакомцев чревато.