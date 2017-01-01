Истекающего кровью мужчину нашли в "Вольво" на парковке в Кузьмоловском

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«Истекающего кровью мужчину нашли в "Вольво" на парковке в Кузьмоловском»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 31.01 12:11 [ + 10 – ]

Не аульная ли шваль виновата? Кто ещё ходит с ножами у нас? А путино-едрисьи придурки, кризисные всё "Бла-бла-бла...... У них у скудоумных,макаки аульные экономику поднимают. И средства в бюджет вносят". Хотя с кризисных и лживых обиралок, что взять? Они убогие все там и скудоумные к тому же. Только, могут свои курдюки бездонные набивать!

Всезнайка 31.01 13:03 [ + -1 – ]

А чего не судьба была скорую то вызвать?Или телефон отсутствовал как класс?Если бы не нашли,так так бы и помер от кровопотери...