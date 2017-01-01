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«Прорыв на Оптиков оставил без тепла 22 жилых дома»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 31.01 12:15 [ + 5 – ]

Тех кто эти трубы проложил из неконденсата и б/у, ходят и посмеиваются. Власть то лживая и воровская их выпустила из под стражи. Теперь воруют и тащат с новых работ!