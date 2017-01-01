В Новой Ладоге парень во время ссоры зарезал 38-летнего мужчину и забросал тело мусором и снегом

21-летний молодой человек задержан.

21-летний молодой человек задержан.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла ночью 28 января во дворе одного из домов на проспекте Карла Маркса в городе Новая Ладога. Во время ссоры юноша выхватил нож и нанес оппоненту множественные удары по телу, от которых мужчина скончался на месте преступления. После этого, чтобы скрыть следы преступления, душегуб засыпал тело мусором и снегом и скрылся.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего", - отметили в ведомстве.



Напомним, Правоохранительные органы Волховского района Ленинградской области задержали 21-летнего парня, который подозревается в убийстве 38-летнего мужчины. Молодой человек не только зарезал потерпевшего, но и попытался скрыть следы преступления.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла ночью 28 января во дворе одного из домов на проспекте Карла Маркса в городе Новая Ладога. Во время ссоры юноша выхватил нож и нанес оппоненту множественные удары по телу, от которых мужчина скончался на месте преступления. После этого, чтобы скрыть следы преступления, душегуб засыпал тело мусором и снегом и скрылся.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее в Приморском районе Петербурга арестовали молодого мужчину, подозреваемого в убийстве своего собутыльника.





