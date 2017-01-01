Глава комитета по культуре призвал не спешить с передачей Исаакиевского собора РПЦ
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Общество
термин "передать" не корректен. Исаакиевский собор никогда попам сраным не принадлежал. при том же Николашке Кровавом собственность была на Министерстве государственных имуществ. В 1918 большевики отдали Исаакий попам. Так те в 1932 сами от него отказались - кишка тонка. Так что нет "передачи". Есть "воровство" общегосударственной собственности. Почему прокуроры спят - не знаю. Ну Чайку на коррупции давно за жопу взяли, а остальные? Вот Ильюхин не побоялся открыть дело о государственной измене против Горбатого!
Тут как-то странно написано "общее число участников 2000 человек". Так вот я как очевидец могу сказать, что значительно более 2000 человек- это была несанкционированная акция ПРОТИВ передачи Исаакия церкви, а человек 10- на другой стороне - это и был так называемый санкционированный митинг за передачу собора. Кстати, против передачи собора были и люди верующие.
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16:46, 30 января
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