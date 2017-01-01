В Выборге мужчина поколотил сбитого им же пешехода

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«В Выборге мужчина поколотил сбитого им же пешехода»

НЕСТОР 31.01 11:19 [ + 9 – ]

За рулём одни ублюдки.

Hиф-Hиф 31.01 11:24 [ + -9 – ]

пешедрилло само налетело сбоку на заднее крыло автомобиля, а говорят, что его сбили.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 31.01 11:43 [ + 11 – ]

При наглой и лживой власти ПЖиВ, всё будет зависеть от того факта, состоит ли данный водитель в едрисей партии? Потом соотвественно установится "степень вины."