В Петербурге женщина сдала полиции хранившего дома оружие сожителя

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«В Петербурге женщина сдала полиции хранившего дома оружие сожителя»

Тоскливый Дятел Терпило 31.01 11:12 [ + -3 – ]

А квартира в чьей собственности находилась, можно уточнить?

НЕСТОР 31.01 11:21 [ + 8 – ]

Баба последняя тварь. Надо хорошенько по башке ей настучать.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 31.01 11:27 [ + 14 – ]

Поймет тогда, что зря предала сожителя и сдала ружье, когда к ней в дом будет ломиться шакальё аульное и нечем их будет встретить и угостить картечью или свинцовой "кулебякой".

Тоскливый Дятел Терпило 31.01 11:29 [ + -6 – ]

Уважаемый Нестор! В этом вопросе не все так однозначно. Я не случайно поставил вопрос о том, кому принадлежит квартира. Если женщине, то за имущество находящееся в ней, отвечает она. И следовательно, за ствол тоже. К тому же, порядочный человек не будет держать незарегистрированное оружие.

Историк 31.01 12:11 [ + 7 – ]

Человек готовился к ситуации БП, а баба сдала его полицаям. Просто сюжет из партизанских очерков второй мироой.

скальпель 31.01 14:31 [ + 6 – ]

ДедЗахар, опустивший AKSM дятла, и Историк - абсолютно правы!!! Прям тошно становится от этой "Полинки Морозовой" ... Хоть клич теперь бросай: "Граждане насильники и грабители! Все подготовлено! Баба одна, сожителя нет, оружия нет, стол накрыт, щи дымятся ... Милости просим!!!".

Тьфу Ты, прости Господи!!!

Когда дуру будут пялить в этой хате всем аулом может тогда мозги хоть заработают!!!

Правда, будет уже слишком поздно ...

Тоскливый Дятел Терпило 31.01 16:15 [ + -6 – ]

Очень печально, дорогой Скальпель, что Вы поддерживаете нарушителей закона в части оборота и хранения гражданского оружия.