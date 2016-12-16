В Петербурге женщина сдала полиции хранившего дома оружие сожителя
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Общество
А квартира в чьей собственности находилась, можно уточнить?
Поймет тогда, что зря предала сожителя и сдала ружье, когда к ней в дом будет ломиться шакальё аульное и нечем их будет встретить и угостить картечью или свинцовой "кулебякой".
Уважаемый Нестор! В этом вопросе не все так однозначно. Я не случайно поставил вопрос о том, кому принадлежит квартира. Если женщине, то за имущество находящееся в ней, отвечает она. И следовательно, за ствол тоже. К тому же, порядочный человек не будет держать незарегистрированное оружие.
Человек готовился к ситуации БП, а баба сдала его полицаям. Просто сюжет из партизанских очерков второй мироой.
ДедЗахар, опустивший AKSM дятла, и Историк - абсолютно правы!!! Прям тошно становится от этой "Полинки Морозовой" ... Хоть клич теперь бросай: "Граждане насильники и грабители! Все подготовлено! Баба одна, сожителя нет, оружия нет, стол накрыт, щи дымятся ... Милости просим!!!".
Тьфу Ты, прости Господи!!!
Когда дуру будут пялить в этой хате всем аулом может тогда мозги хоть заработают!!!
Правда, будет уже слишком поздно ...
Очень печально, дорогой Скальпель, что Вы поддерживаете нарушителей закона в части оборота и хранения гражданского оружия.
подло отомстила.....
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16:46, 30 января
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