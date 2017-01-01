В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч за "лекарства от депутата"

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«В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч за "лекарства от депутата"»

Тоскливый Дятел Терпило 31.01 10:39 [ + -3 – ]

Неужели можно быть такой доверчивой и легко расстаться с немалой суммой денег. Когда обманывают 80-летних старушек более или менее понятно, но в 66 лет человек еще должен быть в здравом уме.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 31.01 10:46 [ + 5 – ]

Допустим женщина поверила, что лекарство будет ей доставлено от депутатов? Но как она могла не знать, что депутаты наши самые жадные, кризисные и лживые в мире? Как может помочь такое лекарство? Наоборот последнее здоровье угробит!