Неизвестные на иномарке похитили мужчину от входа в "О’Кей" на Космонавтов

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Обсуждение темы:

« Неизвестные на иномарке похитили мужчину от входа в "О’Кей" на Космонавтов»

скальпель 31.01 09:58 [ + 3 – ]

Софийская улица ... По-моему, всё ясно ... По крайней мере, касательно этнической принадлежности похитителей ... И места их овощебазодислокации ...

Тоскливый Дятел Терпило 31.01 10:36 [ + -2 – ]

Поражает, что запомнили год выпуска, а не номера авто.