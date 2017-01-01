Малыша в коляске в Пулковском парке забыла нетрезвая мать-азиатка. Подробности
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Общество
нетрезвая мать-азиатка.Этим все сказано, а нам в уши сали что они не пьют не курят, и намаз совершают! В 22 года обезьяна-давалка наеб..нилась так что свое потомство в парке забыла, тварюга мракозадая...
Что теперь скажет Тоскливый Дятел АКSМ Терпило? На свой комментарий в газете " Что азиатки и прочие аульные своих детей никогда не бросают." Факт на лицо!
Приношу извинения уважаемому сообществу, я действительно ошибся. Не проанализировал ситуацию, не принял во внимание, что неполная семья, отец русский, который очевидно бросил и жену, и ребенка. На этой почве женщина конечно запила и дошла до такого состояния. Если бы отец был узбек, наверное все было бы по другому. Впредь буду осмотрительнее.
Настоящий Русский никогда не женится на усатой узбечке или таджичке аульной! Не них могут, лишь, жениться толерантные рабы нашего разлагающего государства, с разлагающими правителями! Но, сдаётся мне, этим скудоумным и кризисным импорт заместителям, в скором времени придётся удирать без оглядки! Терпение народа не бесконечно!
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16:46, 30 января
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