Малыша в коляске в Пулковском парке забыла нетрезвая мать-азиатка. Подробности

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«Малыша в коляске в Пулковском парке забыла нетрезвая мать-азиатка. Подробности»

Пилюлькин. 31.01 10:13 [ + 16 – ]

нетрезвая мать-азиатка.Этим все сказано, а нам в уши сали что они не пьют не курят, и намаз совершают! В 22 года обезьяна-давалка наеб..нилась так что свое потомство в парке забыла, тварюга мракозадая...

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 31.01 10:25 [ + 15 – ]

Что теперь скажет Тоскливый Дятел АКSМ Терпило? На свой комментарий в газете " Что азиатки и прочие аульные своих детей никогда не бросают." Факт на лицо!

Тоскливый Дятел Терпило 31.01 10:34 [ + -10 – ]

Приношу извинения уважаемому сообществу, я действительно ошибся. Не проанализировал ситуацию, не принял во внимание, что неполная семья, отец русский, который очевидно бросил и жену, и ребенка. На этой почве женщина конечно запила и дошла до такого состояния. Если бы отец был узбек, наверное все было бы по другому. Впредь буду осмотрительнее.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 31.01 11:06 [ + 12 – ]

Настоящий Русский никогда не женится на усатой узбечке или таджичке аульной! Не них могут, лишь, жениться толерантные рабы нашего разлагающего государства, с разлагающими правителями! Но, сдаётся мне, этим скудоумным и кризисным импорт заместителям, в скором времени придётся удирать без оглядки! Терпение народа не бесконечно!

dair2001 31.01 15:57 [ + -2 – ]

Как будто матеря не азиатки примерные матеря все.