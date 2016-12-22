Двое в масках и с кинжалом вынесли выручку из мясного магазина на Просвещения

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Обсуждение темы:

«Двое в масках и с кинжалом вынесли выручку из мясного магазина на Просвещения»

Пилюлькин. 31.01 09:55 [ + 8 – ]

Вай вай , и кто же у нас с кинжалом ходить может.

скальпель 31.01 10:01 [ + 7 – ]

Только теперь он называется Бандитский Петербад ...

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 31.01 10:34 [ + 8 – ]

Ещё одно доказательство, как шелупень аульная нам "поднимает экономику" по путино-едрисьему сценарию!

Тоскливый Дятел Терпило 31.01 10:40 [ + -4 – ]

В плаще, маске и с кинжалом мог быть только Зорро.

Альфа 31.01 10:57 [ + 3 – ]

С кинжалом ходят горные курицы!

Иванов1 31.01 12:15 [ + 1 – ]

Ну срок они себе лет в 13-14 обеспечили - разбойное нападение, группой лиц ....