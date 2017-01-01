«Избиение врачей скорой помощи во дворах на Савушкина обернулось уголовным делом»

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Общество
Забыли уточнить национальность "бойцов" - буряты. Они ещё в соц. сетях кукарекали, что не виноватые.
Ранее в соцсетях жители Бурятии, участвовавшие в конфликте, изложили другую версию событий. По их уверению, драку спровоцировал водитель скорой помощи, который приоткрыв дверь, сходу начал кричать: "Убери машину, чурбан, мы везем больного!"
Требование убираться восвояси шофер "приправил" порцией матерщины. Водитель легковушки ответил ему в том же духе. Затем к водителю скорой помощи присоединилась женщина-медик, которая также обзывала приезжих из Бурятии "чурбанами", а затем якобы набросилась на спутницу водителя и начала таскать ее за волосы.
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16:46, 30 января
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