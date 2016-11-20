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«Стали известны даты первых официальных матчей "Зенита" на новом стадионе»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 30.01 20:13 [ + 6 – ]

Этот стадион построенный на откатах и хищениях власти! Так себя зарекомендовал, что слышать больше не хочу о нём! Позор всей путинско-полтавченской власти ненасытной!!!