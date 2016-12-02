«Притон с мужчиной-проституткой закрыли в квартире на Купчинской»

За занятие проституцией в квартире на Купчинской улице к административной ответственности привлечены 6 женщин и мужчина. Также задержаны администратор и охранник заведения.Стражи порядка в ходе проверки выявили притон для занятий проституцией в одной из квартир дома 24 на Купчинской улице в Петербурге, сообщили вВ этой квартире услуги интимного характера оказывали шесть женщин и один мужчина. Также в притоне находились «администратор» и «охранник». В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) и по статье 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией).Все задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции для составления протоколов об административном правонарушении.