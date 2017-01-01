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«МЧС: В Петербурге и области ожидается сильная гололедица»

назовите вещи свои именами: из-за бакинского гастарбайтера с обвислыми усами в Питере будет полная жопа. В Баку гололёдов не бывает. И этот засланный мудак, за которого люди ни разу не голосовали, просто не знает, что надо делать.