В Петербурге двое агрессивных мужчин стреляли, били и преследовали водителя иномарки

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«В Петербурге двое агрессивных мужчин стреляли, били и преследовали водителя иномарки »

47 регион 30.01 15:40 [ + 11 – ]

На мерене - граждане южных республик?

Тоскливый Дятел Терпило 30.01 16:50 [ + -3 – ]

Это открытый бандитизм, который необходимо пресекать. Предлагаю разрешить водителя, имеющим разрешение на хранение огнестрельного оружия, возить его в автомобиле и использовать в качестве средства самообороны в подобных случаях. Уверен, если бы у бедолаги был на руках ВПО-209, все закончилось бы по-другому.

Анжей Стамбулянский 30.01 17:20 [ + 3 – ]

Тоскливый Дятел Терпило! Кто имеет разрешение на хранение, имеет право и на ношение.

Тоскливый Дятел Терпило 30.01 17:33 [ + -7 – ]

Анжей Стамбулянский! Вы не совсем точны. Ношение только при наличии охотничьего билета. Но я имел в виду возможность применения для самообороны вне дома, в частности, при передвижении на авто. Сейчас это правилами запрещено.

AКSМ 3,14d@r 30.01 18:19 [ + -4 – ]

Нешто уважаемого гостя нашего города обидели? Противные. Дождетеся что сами будьте мести улицы и грязь собирать та таксовать.

Михей 30.01 21:03 [ + 1 – ]

Подробности:

По данным следствия, нападение с целью вымогательства денег на мужчину организовал 26-летний профессиональный самбист Михаил Ф., именно на его "мерседесе" была устроена погоня за жертвой. Также следователи считают, что вместе с ним был 22-летний Магомед Д., боец ММА, призёр первенства России по боевому самбо и вице-чемпион Кубка России по боевому самбо. Замкнул тройку подозреваемых мастер спорта России по дзюдо Андрей О. 1988 года рождения.

Иванов1 30.01 21:34 [ + -1 – ]

Не вижу 162 ч 2, а вижу 162 ч.3 - по ней-то они больше всего и получат