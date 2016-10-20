«В Петербурге двое агрессивных мужчин стреляли, били и преследовали водителя иномарки »

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Общество
Награда нашла "героев"!
Это открытый бандитизм, который необходимо пресекать. Предлагаю разрешить водителя, имеющим разрешение на хранение огнестрельного оружия, возить его в автомобиле и использовать в качестве средства самообороны в подобных случаях. Уверен, если бы у бедолаги был на руках ВПО-209, все закончилось бы по-другому.
Тоскливый Дятел Терпило! Кто имеет разрешение на хранение, имеет право и на ношение.
Анжей Стамбулянский! Вы не совсем точны. Ношение только при наличии охотничьего билета. Но я имел в виду возможность применения для самообороны вне дома, в частности, при передвижении на авто. Сейчас это правилами запрещено.
Нешто уважаемого гостя нашего города обидели? Противные. Дождетеся что сами будьте мести улицы и грязь собирать та таксовать.
Подробности:
По данным следствия, нападение с целью вымогательства денег на мужчину организовал 26-летний профессиональный самбист Михаил Ф., именно на его "мерседесе" была устроена погоня за жертвой. Также следователи считают, что вместе с ним был 22-летний Магомед Д., боец ММА, призёр первенства России по боевому самбо и вице-чемпион Кубка России по боевому самбо. Замкнул тройку подозреваемых мастер спорта России по дзюдо Андрей О. 1988 года рождения.
Не вижу 162 ч 2, а вижу 162 ч.3 - по ней-то они больше всего и получат
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16:46, 30 января
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