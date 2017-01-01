«Сервис поминутной аренды автомобилей открывается в Петербурге»

В Петербурге сегодня открывается новый сервис аренды автомобилей. Называется он каршеринг и предназначен для передвижения преимущественно на небольшие расстояния.



Сегодня на площади Островского состоится торжественный запуск крупнейшего в России сервиса поминутной аренды транспортных средств «Делимобиль».



Как сообщили в пресс-службе городского правительства, сервис поминутной аренды автомобилей − новый вид транспортных услуг, набравший большую популярность в крупных городах Европы и Северной Америки. Он предоставляет возможность регистрации в сервисе через мобильное приложение или сайт поиска автомобиля в пешей доступности, его бронирования и аренды через смартфон.



Автопарк «Делимобиля» состоит из новых машин петербургской сборки с автоматической коробкой передач, оборудованных парктрониками и подогревом сидений. Зона пользования сервисом «Делимобиль» – Санкт-Петербург и Ленинградская область, зона завершения аренды – в пределах КАД.



На первоначальном этапе для жителей и гостей Санкт-Петербурга будут доступны 100 автомобилей, до конца первого квартала 2017 года их количество планируется увеличить до 300.



Финансирование проекта осуществляется Люксембургским фондом. Объем иностранных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга от реализации проекта в первом квартале 2017 года запланирован на уровне 200 миллионов рублей. Проект запускается в Петербурге через год после запуска аналогичного стартапа в Москве мэром Собяниным, пишет "Водитель Петербурга".



В столице за год работы сервиса количество пользователей «Делимобиля» достигло 200 тысяч человек, а количество совершенных поездок превысило 1,2 миллиона. Общий автопарк составляет 1000 единиц, это автомобили Hyundai Solaris 2015 и 2016 годов выпуска.



