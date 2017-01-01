В Тихвине под покровом ночи рецидивист пытался украсть из супермаркета сигареты, алкоголь и пряники на 15 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в полицию поступило заявление о том, что в период с полуночи до часа ночи 30 января злоумышленник, взломав входную дверь, проник в торговый зал супермаркета на улице Карла Маркса, 50, в городе Тихвине.



Преступник вынес товары на общую сумму около 15 тысяч рублей. В перечень похищенного входили 4 плитки шоколада; 124 пачки сигарет различных наименований; пачка чая, банка кофе; 7 бутылок водки; 3 банки пива; 5 бутылок коньяка; 4 пряника.



Стражи порядка с поличным задержали 28-летнего неработающего местного жителя, ранее судимого за кражи и грабежи, и изъяли у него похищенное. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ, он помещен в изолятор временного содержания.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Минувшей ночью сотрудники полиции Тихвинского района Ленинградской области задержали рецидивиста, который пытался похитить различные товары на 15 тысяч рублей из супермаркета.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в полицию поступило заявление о том, что в период с полуночи до часа ночи 30 января злоумышленник, взломав входную дверь, проник в торговый зал супермаркета на улице Карла Маркса, 50, в городе Тихвине.Преступник вынес товары на общую сумму около 15 тысяч рублей. В перечень похищенного входили 4 плитки шоколада; 124 пачки сигарет различных наименований; пачка чая, банка кофе; 7 бутылок водки; 3 банки пива; 5 бутылок коньяка; 4 пряника.Стражи порядка с поличным задержали 28-летнего неработающего местного жителя, ранее судимого за кражи и грабежи, и изъяли у него похищенное. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ, он помещен в изолятор временного содержания.Напомним, ранее мы писали о том, что смартфон за 57 тысяч похитили у юноши в фитнес-центре на Северном.





