Генпрокуратура не нашла оскорбления чувств верующих в фильме про Николая II и балерину Кшесинскую
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Общество
Поклонская зажигает!
То есть Николашке балерину можно трахать, а снимать об этих страстях нельзя, может быть и книжки на эту тему запретить и сжечь?! После первой мировой войны многие европейские монархии разрушились, но чтобы так уничтожить Российскую империю нужна бездарность Николая 2.
https://youtu.be/dkQ0X34iIyw
Надо отправить Поклонскую на психиатрическую экспертизу и профпрегодность
Для таких дебилок как мадам Наклонская есть хорошее средство - галоперидол. Парожка уколов в православнуто-патриотическую жопу - и всё пройдёт. Дур лечить надо. Именно в этом высшее проявление подлинно христианского милосердия!
Наклонская определенно некрофилка - так и хочет самак поиметь Николашку Кровавого-)) Вообще современный синоним верующего - йопнутый.
а поклонская не желает поинтересоваться квартирками своих коллег в пендосии?
Ради интереса набрал Поклонскую в поисковике. Узнать кто оно и что? И выдалось порно с ней. Она похожа, копия! Или,это фотомонтаж?
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16:46, 30 января
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... Как и подобных новостях ранее, лично мне ничего не остается сделать кроме того, чтобы поздравить как минимум две сотни русских девушек, избавленных результатами этого Происшествия от грабежа, насилия, бесчестья и возм... в «В Петербурге нашли тела двух мертвых мигрантов»