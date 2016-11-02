Генпрокуратура не нашла оскорбления чувств верующих в фильме про Николая II и балерину Кшесинскую

Поклонская намерена попросить генпрокуратуру провести полноценную проверку не только короткого трейлера, но и всего фильма.

Обсуждение темы:

«Генпрокуратура не нашла оскорбления чувств верующих в фильме про Николая II и балерину Кшесинскую»

Историк 30.01 13:02 [ + 4 – ]

Поклонская зажигает!

То есть Николашке балерину можно трахать, а снимать об этих страстях нельзя, может быть и книжки на эту тему запретить и сжечь?! После первой мировой войны многие европейские монархии разрушились, но чтобы так уничтожить Российскую империю нужна бездарность Николая 2.



https://youtu.be/dkQ0X34iIyw

арнольд питерский 30.01 13:41 [ + 9 – ]

Надо отправить Поклонскую на психиатрическую экспертизу и профпрегодность

монк-аль-ахри 30.01 13:46 [ + 4 – ]

Для таких дебилок как мадам Наклонская есть хорошее средство - галоперидол. Парожка уколов в православнуто-патриотическую жопу - и всё пройдёт. Дур лечить надо. Именно в этом высшее проявление подлинно христианского милосердия!

Пишичитай 30.01 15:25 [ + 3 – ]

Наклонская определенно некрофилка - так и хочет самак поиметь Николашку Кровавого-)) Вообще современный синоним верующего - йопнутый.

Ужас ольгинских тварей 30.01 18:37 [ + 3 – ]

а поклонская не желает поинтересоваться квартирками своих коллег в пендосии?



ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 30.01 19:38 [ + 3 – ]

Ради интереса набрал Поклонскую в поисковике. Узнать кто оно и что? И выдалось порно с ней. Она похожа, копия! Или,это фотомонтаж?