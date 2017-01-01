Обсуждение темы:

«Подростка из Волхова нашли спящим в парадной жилого дома в Отрадном»

Ужас ольгинских тварей 30.01 20:41 [ + 3 – ]

Кремлебот

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Кремлебот

(они же путинские, кремлевские тролли, ольгинцы, ольгинские тролли, “Савушкина 55”, фабрика троллей) – это автоматика, либо человек с десятками аккаунтов, ведущий примитивную пропаганду в интернете за бюджетные деньги.



Основные задачи:

– создать видимость массовости

– донести оплаченную позицию

– испортить неугодную дискуссию

– под пропагандистскими материалами создать видимость одобрения или осуждения, симулировать дискуссию, накрутить “лайки”.

– если ресурс имеет карму – уничтожить ее оппоненту (уже нужны люди)

– “копипастить” цитаты из методички

– загадить информационный фон ложью, дезориентировать читателей и убедив их что правды просто нет, парализовать гражданскую активность.



http://pora-valit.com/кремлебот/