«Подростка из Волхова нашли спящим в парадной жилого дома в Отрадном»

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Общество
Ужас ольгинских тварей (USSR), " А дятлу доктор" Добавлю "проктолога, надобно унылому и тоскливому. Может излечится и всякую чушь в газете перестанет писать?" Надоел своими убогими комментариями.
Кремлебот
Comments Off on Кремлебот
Кремлебот
(они же путинские, кремлевские тролли, ольгинцы, ольгинские тролли, “Савушкина 55”, фабрика троллей) – это автоматика, либо человек с десятками аккаунтов, ведущий примитивную пропаганду в интернете за бюджетные деньги.
Основные задачи:
– создать видимость массовости
– донести оплаченную позицию
– испортить неугодную дискуссию
– под пропагандистскими материалами создать видимость одобрения или осуждения, симулировать дискуссию, накрутить “лайки”.
– если ресурс имеет карму – уничтожить ее оппоненту (уже нужны люди)
– “копипастить” цитаты из методички
– загадить информационный фон ложью, дезориентировать читателей и убедив их что правды просто нет, парализовать гражданскую активность.
http://pora-valit.com/кремлебот/
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16:46, 30 января
на новости
... Как и подобных новостях ранее, лично мне ничего не остается сделать кроме того, чтобы поздравить как минимум две сотни русских девушек, избавленных результатами этого Происшествия от грабежа, насилия, бесчестья и возм... в «В Петербурге нашли тела двух мертвых мигрантов»