В Петербурге нашли тела двух мертвых мигрантов
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Общество
SCORPION69, полностью с вами согласен. Ишаку ишачья смерть! Кто их звал к нам, обезьян аульных?
Во всём надо находить хорошее!!!
... Как и подобных новостях ранее, лично мне ничего не остается сделать кроме того, чтобы поздравить как минимум две сотни русских девушек, избавленных результатами этого Происшествия от грабежа, насилия, бесчестья и возможной гибели.
Поднимем бокалы ... Что-что Вы сказали, Уважаемый Дятел??? Кощунство??? Ну, хорошо-хорошо!!! Не чокаясь ...
Все это результат безответственного отношения к судьбам людей, которых мы к себе приглашаем для трудовой деятельности. Беспризорные, бесприютные, они брошены на произвол судьбы и вынуждены влачить жалкое существование, довольствуясь ночлегом в заброшенном доме, отбросами с помойки. Поэтому, конечно высокий уровень смертности. Не исключаю, что он может даже привести к возникновению эпидемии. Поэтому, еще раз призываю провести круглый стол, обсудить проблемы обустройства наших бывших сограждан по СССР, создать для них человеческие условия проживания по европейским меркам. В каждом общественном месте установить плакат; "Что ты сделал для мигранта?"
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16:46, 30 января
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... Как и подобных новостях ранее, лично мне ничего не остается сделать кроме того, чтобы поздравить как минимум две сотни русских девушек, избавленных результатами этого Происшествия от грабежа, насилия, бесчестья и возм... в «В Петербурге нашли тела двух мертвых мигрантов»