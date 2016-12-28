В Петербурге нашли тела двух мертвых мигрантов

Одно тело было обнаружено в расселенном доме на Бабушкина, второе - в гаражном кооперативе в Купчино.

Обсуждение темы:

«В Петербурге нашли тела двух мертвых мигрантов»

SCORPION69 30.01 12:37 [ + 16 – ]

туда им и дорога

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 30.01 12:42 [ + 14 – ]

SCORPION69, полностью с вами согласен. Ишаку ишачья смерть! Кто их звал к нам, обезьян аульных?

скальпель 30.01 12:43 [ + 17 – ]

Во всём надо находить хорошее!!!

... Как и подобных новостях ранее, лично мне ничего не остается сделать кроме того, чтобы поздравить как минимум две сотни русских девушек, избавленных результатами этого Происшествия от грабежа, насилия, бесчестья и возможной гибели.

Поднимем бокалы ... Что-что Вы сказали, Уважаемый Дятел??? Кощунство??? Ну, хорошо-хорошо!!! Не чокаясь ...

арнольд питерский 30.01 13:33 [ + 11 – ]

эх жаль что только двух...

Тоскливый Дятел Терпило 30.01 16:28 [ + -9 – ]

Все это результат безответственного отношения к судьбам людей, которых мы к себе приглашаем для трудовой деятельности. Беспризорные, бесприютные, они брошены на произвол судьбы и вынуждены влачить жалкое существование, довольствуясь ночлегом в заброшенном доме, отбросами с помойки. Поэтому, конечно высокий уровень смертности. Не исключаю, что он может даже привести к возникновению эпидемии. Поэтому, еще раз призываю провести круглый стол, обсудить проблемы обустройства наших бывших сограждан по СССР, создать для них человеческие условия проживания по европейским меркам. В каждом общественном месте установить плакат; "Что ты сделал для мигранта?"

НЕСТОР 30.01 17:03 [ + 8 – ]

Отличная новость-что б они все передохли вместе с дятлом-ублюдком.

МИФОДИЙ 30.01 17:33 [ + 5 – ]

Нестор +1000000

capa 30.01 21:17 [ + 3 – ]

чтоб они все передохли!