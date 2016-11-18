Милонов устроит крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ

Шествие должно пройти от Казанского до Исаакиевского собора.

Обсуждение темы:

«Милонов устроит крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ»

скальпель 30.01 12:48 [ + 10 – ]

Не знаю, не знаю ... Но во главе гей-парада, на мой взгляд, Виталий смотрелся бы гораздо убедительнее ...

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 30.01 12:49 [ + 11 – ]

Как бы то не было? Очень обидно, что всякие бывшие ( а может и по сей день действующие латентные) - проводят крестные ходы! И, позорят христианскую веру. Лучше бы молчал в тряпочку гей! Не лез, куда не следует!

AКSМ 3,14d@r 30.01 13:00 [ + -6 – ]

Мой ниский поклон уважаемому Милонову. Все мои друзья за него!

Hиф-Hиф 30.01 13:20 [ + 8 – ]

А чо, у Пигидия в Маскве не задалась депутатская-то деятельность? Чо он сюды опять приперся?

арнольд питерский 30.01 13:32 [ + 9 – ]

Голубой рыжий сатанист возглавил шествие рабов и мракобесов

монк-аль-ахри 30.01 13:48 [ + 6 – ]

Только это шоу надо назвать своим именем: Православнутые пассивные пидоры в поддержку воровства именем ЗАО РПЦ.

Пишичитай 30.01 15:28 [ + 5 – ]

скоро-скоро ваши гребаные крестные ходы будут гнать палками за 101 км, а там и в расход всех дебилов православнутых вместе с их поводырями - алчными церковниками-)

Тоскливый Дятел Терпило 30.01 16:39 [ + -4 – ]

Читая подобные комменты, начинаешь верить в скорый приход антихриста. За что вы так ополчились на верующих? Какую выгоду Вы получите, если собор не передадут РПЦ?

НЕСТОР 30.01 17:11 [ + 6 – ]

Толстопузым попам всё денег мало, в СССР молчали в тряпочку,а сейчас хайло поганое открыли.

Тоскливый Дятел Терпило 30.01 17:35 [ + -8 – ]

Нестор! Церковь живет только на добровольные пожертвования верующих.

Ужас ольгинских тварей 30.01 18:43 [ + 6 – ]

Это церковь. А ольгинские жополизы совместно с хозяевами оплачиваются народными деньгами.