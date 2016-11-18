Милонов устроит крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ
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Общество
Не знаю, не знаю ... Но во главе гей-парада, на мой взгляд, Виталий смотрелся бы гораздо убедительнее ...
Как бы то не было? Очень обидно, что всякие бывшие ( а может и по сей день действующие латентные) - проводят крестные ходы! И, позорят христианскую веру. Лучше бы молчал в тряпочку гей! Не лез, куда не следует!
А чо, у Пигидия в Маскве не задалась депутатская-то деятельность? Чо он сюды опять приперся?
Только это шоу надо назвать своим именем: Православнутые пассивные пидоры в поддержку воровства именем ЗАО РПЦ.
скоро-скоро ваши гребаные крестные ходы будут гнать палками за 101 км, а там и в расход всех дебилов православнутых вместе с их поводырями - алчными церковниками-)
Читая подобные комменты, начинаешь верить в скорый приход антихриста. За что вы так ополчились на верующих? Какую выгоду Вы получите, если собор не передадут РПЦ?
Толстопузым попам всё денег мало, в СССР молчали в тряпочку,а сейчас хайло поганое открыли.
Нестор! Церковь живет только на добровольные пожертвования верующих.
Это церковь. А ольгинские жополизы совместно с хозяевами оплачиваются народными деньгами.
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16:46, 30 января
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... Как и подобных новостях ранее, лично мне ничего не остается сделать кроме того, чтобы поздравить как минимум две сотни русских девушек, избавленных результатами этого Происшествия от грабежа, насилия, бесчестья и возм... в «В Петербурге нашли тела двух мертвых мигрантов»