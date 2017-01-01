Обсуждение темы:

«В Петербурге будут судить водителя "Волги", который насмерть сбил 82-летнюю бабушку на Невском проспекте»

Таки есть целых два: угол Харьковской и угол Дегтярной.



Согласно п.4.5 ПДД на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.



Коли пешеходиху сбили, значит, опасность была, значит, не убедилась в ее отсутствии, значит, поделом!