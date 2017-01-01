В беседке в Тихвине найден повешенным 29-летний мужчина
19:20, 30 января
Тэги: тело, смерть, самоубийство, ленобласть
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Общество
Обсуждение темы:
«В беседке в Тихвине найден повешенным 29-летний мужчина»
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Milord 30.01 21:01 [ + 4 – ]
Привлечь к суровой ответственности за несанкционированный протест против правящего режима /посмертно/.
утро&лето 30.01 21:05 [ + -1 – ]
21.01 ,ему плевать было на правящий режим ,он жил в Тихвине и злоупотреблял алкоголем.
Всего комментариев - 3
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