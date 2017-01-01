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«В беседке в Тихвине найден повешенным 29-летний мужчина»

Ужас ольгинских тварей 30.01 22:08 [ + 2 – ]

А сколько сегодня стоит приехать в Питер на работу из Тихвина? Так что действительно власть не причём. И то что в Тихвине сегодня работы нет эта власть тоже не виновата. Это украинцы виноваты.