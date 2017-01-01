В колхозном поле в Ленобласти 18-летний парень замерз насмерть

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«В колхозном поле в Ленобласти 18-летний парень замерз насмерть»

Hиф-Hиф 30.01 19:19 [ + 4 – ]

Да уж. Началось в колхозе утро...

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 30.01 19:53 [ + 6 – ]

Мне искренне жаль колхозного паренька! Власть путино-едрисья развалила все колхозы и совхозы - импортзаместители скудоумные! Люди от такой жизни спиваются. Уже, и до молодёжи эта деградация доходит!

Bloempje 30.01 21:00 [ + -4 – ]

А в совхозных полях, между тем, все бесконечно счастливы и довольны своей жизнью...

Всезнайка 30.01 21:32 [ + -3 – ]

Наверняка пьяный был...зачем нормальному трезвому челу тащится зимой в колхозное поле???

Алексей Антипов 30.01 22:29 [ + 4 – ]

Я рядом живу,это поле соединяет 2 деревни,идти пешком 20м.,транспорта нет,вот люди и ходят пешком домой или на работу.

Не факт ,что и пьяный.