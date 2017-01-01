Обсуждение темы:

«На Красносельском шоссе водитель Dodge Caravan насмерть сбил женщину на переходе (фото)»

Сдается мне, что с этой стороны перекрестка нет перехода через Таллинское шоссе.



В соответствии с п. 4.5. ПДД при переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных средств.



Если же пешеходиху сбили с другой стороны перекрества, где есть НПП, то в этом случае согласно п.4.5 ПДД на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.



Коли пешеходиху сбили, значит, опасность была, значит, не убедилась в ее отсутствии, значит, поделом!