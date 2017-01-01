На Красносельском шоссе водитель Dodge Caravan насмерть сбил женщину на переходе (фото)
- Крем от геморроя «Здоров»
- Неадекватная женщина выскочила на Мурманское шоссе и спровоцировала аварию
- В беседке в Тихвине найден повешенным 29-летний мужчина
- Открытие в лечении варикоза
- На Хошимина автоледи на KIA Sportage отправила в больницу 43-летнюю женщину
- В Янино 21-летний рабочий разбился насмерть, упав в шахту лифта
- В колхозном поле в Ленобласти 18-летний парень замерз насмерть
- Подростка из Волхова нашли спящим в парадной жилого дома в Отрадном
- В Петербурге будут судить водителя "Волги", который насмерть сбил 82-летнюю бабушку на Невском проспекте
- Стали известны даты первых официальных матчей "Зенита" на новом стадионе
- Притон с мужчиной-проституткой закрыли в квартире на Купчинской
- МЧС: В Петербурге и области ожидается сильная гололедица
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Вот тварь, загубил женщину, шашечник!
Сдается мне, что с этой стороны перекрестка нет перехода через Таллинское шоссе.
В соответствии с п. 4.5. ПДД при переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных средств.
Если же пешеходиху сбили с другой стороны перекрества, где есть НПП, то в этом случае согласно п.4.5 ПДД на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
Коли пешеходиху сбили, значит, опасность была, значит, не убедилась в ее отсутствии, значит, поделом!
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Никита Гавриленко 19:12, 26 января
на новости
... Как и подобных новостях ранее, лично мне ничего не остается сделать кроме того, чтобы поздравить как минимум две сотни русских девушек, избавленных результатами этого Происшествия от грабежа, насилия, бесчестья и возм... в «В Петербурге нашли тела двух мертвых мигрантов»