Полиция задержала разбойника, который отобрал у охранницы отеля на Ленской деньги и телефон

До нападения мужчина и женщина вместе выпивали.

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«Полиция задержала разбойника, который отобрал у охранницы отеля на Ленской деньги и телефон»