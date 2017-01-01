Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе Вологда – Новая Ладога. Подробности (фото, видео)

Грузовик с металлом опрокинулся на легковушку.

Грузовик с металлом опрокинулся на легковушку.







По уточнённой информации ГИБДД, в 3:20 на 16-м километре трассы столкнулись легковой «Хёндэ» (ранее сообщалось, что участником аварии стал ВАЗ) и грузовой «Рено».

ДТП оказалось смертельным. Погиб 43-летний водитель «Хёндэ», его пассажирка, 39-летняя женщина, госпитализирована. Также в больнице водитель грузовика.



Движение было перекрыто, с 9 часов организовано реверсивное движение.

На участке автодороги Вологда – Новая Ладога в районе Колчаново (Волховский район Ленинградской области), где произошла тяжёлая авария, организовано реверсивное движение, сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на УГИБДД по городу и области.По уточнённой информации ГИБДД, в 3:20 на 16-м километре трассы столкнулись легковой «Хёндэ» (ранее сообщалось, что участником аварии стал ВАЗ) и грузовой «Рено». Груз металла, напомним, накрыл легковушку вместе с людьми.

ДТП оказалось смертельным. Погиб 43-летний водитель «Хёндэ», его пассажирка, 39-летняя женщина, госпитализирована. Также в больнице водитель грузовика.Движение было перекрыто, с 9 часов организовано реверсивное движение.







Обсуждение темы: «Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе Вологда – Новая Ладога. Подробности (фото, видео)» НЕСТОР 30.01 17:13 [ + 0 – ]

Куда гоните,ублюдки?

Всего комментариев - 1