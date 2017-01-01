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«80-летняя бабушка погибла под колесами фуры в Ленобласти »

Бабушка наша захарьевна, переходи дорогу как положено пуканАКSМ. В такие годы надо дома сидеть, а не перед машинами перебегать дорогу.