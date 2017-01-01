19-летняя россиянка сбежала в Петербург от эмигрировавшей в Италию матери

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«19-летняя россиянка сбежала в Петербург от эмигрировавшей в Италию матери»

Всезнайка 30.01 11:18 [ + -1 – ]

Она совершеннолетняя...так что чхать на неё с Этны..

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 30.01 12:36 [ + 7 – ]

Хоть Италия или любая другая цивилизованная страна, в десятки раз лучше путинской-едрисей раши. Всё равно бы жил на РУСИ. А, за свою жизнь и благополучие надо бороться самим, с лживым и грабительским режимом!

скальпель 30.01 12:55 [ + 5 – ]

... Невероятные приключения итальянки в России ...

... Да там всё больше геи да толерасты ... А тут, может, с нормальным русским парнем познакомится ... Чутким, добрым, сексуальным, понимающим нужды, чаяния, внутренний мир девушек и женщин ... (Ну и что с того, Дятел, что я себя описываю??? Кого хорошо знаю, с того и пишу ...)

Milord 30.01 13:01 [ + 2 – ]

Должно быть сошла с ума.

Волк Лисыч 30.01 13:14 [ + 5 – ]

Скукотища там, жрут кикимор морских, а в России яблоки.( А.Н. Толстой Пётр 1)

арнольд питерский 30.01 13:29 [ + 6 – ]

Тут многие жаждут свалить от обещалкинского режима в нормальные страны. Ну что поделать 19лет девченке может еще мамашка поставит на путь истиный

монк-аль-ахри 30.01 13:56 [ + -3 – ]

путинянская россиянская педерация заманила....

Пишичитай 30.01 15:31 [ + 1 – ]

ну и дура... в Путирашке ад кромешный - люди дохнут от нищеты и безысходности. Где еще сейчас может быть хуже? Мы-то здесь потому что всё равно верим освободить СССР от оккупантов в лице всяких ОПГ под названиями РФ и т.п.