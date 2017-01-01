19-летняя россиянка сбежала в Петербург от эмигрировавшей в Италию матери
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Общество
Хоть Италия или любая другая цивилизованная страна, в десятки раз лучше путинской-едрисей раши. Всё равно бы жил на РУСИ. А, за свою жизнь и благополучие надо бороться самим, с лживым и грабительским режимом!
... Невероятные приключения итальянки в России ...
... Да там всё больше геи да толерасты ... А тут, может, с нормальным русским парнем познакомится ... Чутким, добрым, сексуальным, понимающим нужды, чаяния, внутренний мир девушек и женщин ... (Ну и что с того, Дятел, что я себя описываю??? Кого хорошо знаю, с того и пишу ...)
Скукотища там, жрут кикимор морских, а в России яблоки.( А.Н. Толстой Пётр 1)
Тут многие жаждут свалить от обещалкинского режима в нормальные страны. Ну что поделать 19лет девченке может еще мамашка поставит на путь истиный
ну и дура... в Путирашке ад кромешный - люди дохнут от нищеты и безысходности. Где еще сейчас может быть хуже? Мы-то здесь потому что всё равно верим освободить СССР от оккупантов в лице всяких ОПГ под названиями РФ и т.п.
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Никита Гавриленко 19:12, 26 января
на новости
... Как и подобных новостях ранее, лично мне ничего не остается сделать кроме того, чтобы поздравить как минимум две сотни русских девушек, избавленных результатами этого Происшествия от грабежа, насилия, бесчестья и возм... в «В Петербурге нашли тела двух мертвых мигрантов»