ЗакС Петербурга рассмотрит кандидатуру Анны Митяниной на пост "социального" вице-губернатора

Обсуждение темы:

«ЗакС Петербурга рассмотрит кандидатуру Анны Митяниной на пост "социального" вице-губернатора»

koschke 30.01 12:23 [ + 8 – ]

Предлагаю перед вступлением в должность измерять чиновникам ширину морды-лица линейкой. А после окончания срока действия заставить оплачивать прирощенные размеры по утвержденным тарифам

Историк 30.01 13:04 [ + 7 – ]

А что она в медицине и организации здравоохранения понимает?!

Но если не будет рекомендовать пить мочу может и сойдет.

AКSМ 3,14d@r 30.01 13:11 [ + -8 – ]

Уважаемая женщина. Мудра не по годам. Опыта жизненого уйма, как у старушки захарьевны, каторая жисть прожыла. Рекомендую.

арнольд питерский 30.01 13:22 [ + 10 – ]

Развелось паразитов мля...

арнольд питерский 30.01 13:23 [ + 7 – ]

Наврятли эта швабра будет соц вопросами заниматься

монк-аль-ахри 30.01 13:51 [ + 6 – ]

девочка - не о чём. типичный чиновник - лишь бы чем руководить. мозгов нет, иначе бы в Смольном не задержалась. Сочувствия к людям нет - иначе бы из Смольного сама ушла. Тупая исполнительна тёлка. Ламинат во власти.