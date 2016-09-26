«ЗакС Петербурга рассмотрит кандидатуру Анны Митяниной на пост "социального" вице-губернатора»

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Общество
Предлагаю перед вступлением в должность измерять чиновникам ширину морды-лица линейкой. А после окончания срока действия заставить оплачивать прирощенные размеры по утвержденным тарифам
А что она в медицине и организации здравоохранения понимает?!
Но если не будет рекомендовать пить мочу может и сойдет.
Уважаемая женщина. Мудра не по годам. Опыта жизненого уйма, как у старушки захарьевны, каторая жисть прожыла. Рекомендую.
девочка - не о чём. типичный чиновник - лишь бы чем руководить. мозгов нет, иначе бы в Смольном не задержалась. Сочувствия к людям нет - иначе бы из Смольного сама ушла. Тупая исполнительна тёлка. Ламинат во власти.
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Никита Гавриленко 19:12, 26 января
на новости
... Как и подобных новостях ранее, лично мне ничего не остается сделать кроме того, чтобы поздравить как минимум две сотни русских девушек, избавленных результатами этого Происшествия от грабежа, насилия, бесчестья и возм... в «В Петербурге нашли тела двух мертвых мигрантов»