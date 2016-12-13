В Колпино ищут насильника 18-летней девушки, шантажирующего ее интимными видео
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Общество
... Найти, изнасиловать черенком от швабры и выложить в интернет уже это видео.
Бородку ... Наверняка, мразь аульная ... Как девчонку так угораздило??? Где была ее сестра раньше??? Почему не объяснила, не просветила??? Всё приключений, принца ищут ... Вот и результат нашей серости, халатности и неумения постоять за себя ...
... Хорошо только то, что попался уверенный в своей безнаказанности дебил. Другой бы залег на дно, а этот сам себя с потрохами сдал. Ну вот и будет объяснять теперь сокамерникам, что не верблюд, пока те его будут в очко всей "хатой" дербанить. Отольются кошке мышки слезы ...
И в следующий раз, надеюсь, при аналогичной ситуации мнение разорванной ж...пы перевесит голос животной похоти, исходящий от протухшего сифилитического отростка ...
полиция проверяет, а Скальпель мастер дедукции уже всё определил....как тебе версия о том что ссыкуха брала у папика денег в долг(большую сумму) с обещанием отдать или "отработать" на худой конец, денег не стала возращать, а обиженный ухажёр пообещал выложить в инет видосы из личного архива где "девачка" наяривает в 3 ствола. Как, ведь тоже может быть и кого сейчас на черенок сажать!?
Целиком и полностью согласен со скальпелем! Эти шакалы аульные, на всякую подлость способны! Черенок от швабры или метлы им туда! Согласен и выложить в интернет и письмо послать с этим видео, туда, где срок будет отбывать, данный ишак!
Я с удовольствием подниму бокал за Ваше здоровье, Иоан Грозный, и признаю себя полным лохом, верящим в романтические сказки и бредни, если всё сложится именно так, как Вы говорите. Но что-то внутри меня подсказывает, что всё-таки имело место изнасилование.
А насильникам - честь надо оказывать "размычкою" (см. фильм "Русь изначальная"). Если бы (не дай Бог!!!!!) на ее месте оказалась Ваша дочь или сестра - уверен, Вы бы не стали разбираться - сама она к нему запрыгнула в постель, движимая весьма приземленными финансовыми мотивами, или нет. Просто нашли бы его и оторвали яйца (в лучшем случае для него, конечно).
Непонятно ничерта как она в квартире оказалась или как в машину села 18лет чайник то варить должен
Благородный Скальпель! Как истинный рыцарь, Вы всегда всегда великодушны к женщинам и кипите страстью мщения. Однако, Вас не смущает, почему заявление о преступлении, которое якобы произошло, так и не поступило от пострадавшей в тот же день или хотя бы на следующий. К сожалению, юность не всегда бывает непорочна и чиста, хотя так хотелось бы в это верить..
Уважаемый Дятел, Вы хоть можете себе на минуту представить - что чувствует и переживает юная и неразвращенная девушка во время и после изнасилования????
Я понимаю - проще всего себя успокоить мыслями о том, что она всего лишь прожённая, прокуренная шмара 18-ти лет от роду, "не слезающая с иглы", с такой интимной предысторией, что рядом с ней жена Цезаря - ну просто овца-девственница!
И такое в жизни бывает, конечно, не спорю ...
Но, как правило, наиболее частые причины подобных ситуаций со стороны девушек - наивность, излишняя доверчивость, невежество и глупость, и уж только потом, в десятую очередь, - расчет и развращенность ...
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Никита Гавриленко 19:12, 26 января
на новости
... Как и подобных новостях ранее, лично мне ничего не остается сделать кроме того, чтобы поздравить как минимум две сотни русских девушек, избавленных результатами этого Происшествия от грабежа, насилия, бесчестья и возм... в «В Петербурге нашли тела двух мертвых мигрантов»