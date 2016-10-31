В кафе на Испытателей повар из Египта набросился на клиента с тесаком для разделки мяса

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«В кафе на Испытателей повар из Египта набросился на клиента с тесаком для разделки мяса»

Пилюлькин. 30.01 10:21 [ + 24 – ]

К черноопым ни ногой! Дикари епаные, сидел бы в своем вонючем ехипте!

Фрекен Бок 30.01 10:51 [ + 3 – ]

Пилюлькин : лайк.

legenda.natalya 30.01 11:01 [ + 4 – ]

Вы меня сейчас заминусуете, ну а что если русский "ангел" после дозы водки "душу с размахом развернул"? Все же, не уличный конфликт, не верится как-то, что шаурмист первый, ради развлечения начал.

Тоскливый Дятел Терпило 30.01 11:13 [ + 12 – ]

Порядочный человек кафе восточной кухни не пользуется.

Всезнайка 30.01 11:13 [ + -3 – ]

Русские двуногие сами иногда напрашиваються на хороших и горячих люлей...особенно когда нажруться всякого пойла с градусами.

koschke 30.01 12:06 [ + 6 – ]

Всезнайка- а ты к русским какие то чувства испытываешь касаемые ст.282. УК РФ или тебя от насвая вообще не отпускает?

Hиф-Hиф 30.01 13:11 [ + 6 – ]

а чо делал наш соотечественник в столь ранний час в восточном кабаке? Позавтракать, небось, спозаранку заскочил перед грядущим трудовым днем?

арнольд питерский 30.01 13:13 [ + 15 – ]

А как вообще чернож-пый пересек нашу границу если он по-русски не говорит

монк-аль-ахри 30.01 13:53 [ + 2 – ]

так что было то? русское быдло тоже часто неадекватно.

НЕСТОР 30.01 17:17 [ + 4 – ]

Что здесь делает египетское гавно?