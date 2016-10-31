«В кафе на Испытателей повар из Египта набросился на клиента с тесаком для разделки мяса»

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Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
К черноопым ни ногой! Дикари епаные, сидел бы в своем вонючем ехипте!
Вы меня сейчас заминусуете, ну а что если русский "ангел" после дозы водки "душу с размахом развернул"? Все же, не уличный конфликт, не верится как-то, что шаурмист первый, ради развлечения начал.
Порядочный человек кафе восточной кухни не пользуется.
Русские двуногие сами иногда напрашиваються на хороших и горячих люлей...особенно когда нажруться всякого пойла с градусами.
Всезнайка- а ты к русским какие то чувства испытываешь касаемые ст.282. УК РФ или тебя от насвая вообще не отпускает?
а чо делал наш соотечественник в столь ранний час в восточном кабаке? Позавтракать, небось, спозаранку заскочил перед грядущим трудовым днем?
А как вообще чернож-пый пересек нашу границу если он по-русски не говорит
Ниф - Ниф, так только подобные заведения в такой час и открыты. И цены в них - народные и ночью. Даже у нас, еще в "не спальном " районе - мажерские дорогие кафешки (кстати, хозяева могут быть все равно, оттуда), работают до двух ночи максимум, а шавермы - открыты круглосуточно. И пусть все салаты мухами вчерашними засижены, альтернативы все равно, нет. Что уж про Пионерь говорить...
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16:46, 30 января
на новости
... Как и подобных новостях ранее, лично мне ничего не остается сделать кроме того, чтобы поздравить как минимум две сотни русских девушек, избавленных результатами этого Происшествия от грабежа, насилия, бесчестья и возм... в «В Петербурге нашли тела двух мертвых мигрантов»