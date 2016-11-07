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«В ночь на 4 февраля на центральном участке ЗСД введут плату за проезд»

арнольд питерский 30.01 12:56 [ + 12 – ]

Да объявили бы протест всяким вротенбергам и прочим обиралкиным, просто никто не ездил бы и все по зсд. К сожалению в нашей стране рабов больше чем здравомыслящих людей.