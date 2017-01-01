«4 кило наркотиков изъяли у приезжего из Таджикистана на Хасанской»

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Общество
... А что они там рассчитывали найти-то??? Партитуры Стравинского??? Черновики сочинений Мандельштама??? Хроники раннего Возрождения в изложении его современников ???
Теперь эту гниду будут на зоне кормить за счет налогоплательщиков. Лучше бы сожгли чурку вместе с его ауди.
Поддержу и дополню коллег. Процедуры, указанные выше в комментариях Koschke 30.01 12:11 и Lazzi 30.01 17:46, целесообразно в совокупности циклически повторить раз пять - семь. До полного просветления разума (при наличии, естественно, такового у низших приматов) и осознания наказуемым всей пагубности содеянного ...
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16:46, 30 января
на новости
... Как и подобных новостях ранее, лично мне ничего не остается сделать кроме того, чтобы поздравить как минимум две сотни русских девушек, избавленных результатами этого Происшествия от грабежа, насилия, бесчестья и возм... в «В Петербурге нашли тела двух мертвых мигрантов»