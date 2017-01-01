4 кило наркотиков изъяли у приезжего из Таджикистана на Хасанской

Мужчину задержали, когда тот ехал на своей «Ауди».

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Обсуждение темы:

«4 кило наркотиков изъяли у приезжего из Таджикистана на Хасанской»

НЕСТОР 30.01 09:57 [ + 6 – ]

В нормально стране за это башку отрубают.

скальпель 30.01 10:02 [ + 8 – ]

... А что они там рассчитывали найти-то??? Партитуры Стравинского??? Черновики сочинений Мандельштама??? Хроники раннего Возрождения в изложении его современников ???

koschke 30.01 12:11 [ + 5 – ]

4 кг- не хило. Наверное коловоротом из жопы высверливали

арнольд питерский 30.01 12:51 [ + 7 – ]

Теперь эту гниду будут на зоне кормить за счет налогоплательщиков. Лучше бы сожгли чурку вместе с его ауди.

lazzi 30.01 17:46 [ + 4 – ]

Раком гниду поставить и все 4 кило наркоты запузырить в задницу.

скальпель 30.01 18:05 [ + 2 – ]

Поддержу и дополню коллег. Процедуры, указанные выше в комментариях Koschke 30.01 12:11 и Lazzi 30.01 17:46, целесообразно в совокупности циклически повторить раз пять - семь. До полного просветления разума (при наличии, естественно, такового у низших приматов) и осознания наказуемым всей пагубности содеянного ...