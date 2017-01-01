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«Тело судимой за наркотики женщины нашли в парадной на Космонавтов»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 30.01 09:35 [ + 5 – ]

Если торговала наркотой и губила людей - туда и дорога!

Вполне возможно из рода аульных, поднимает у нас "экономику" по путино-едрисьему сценарию или чернильница, на побегушках?