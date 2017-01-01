Обсуждение темы:

«Брошенного младенца в коляске нашли в парке на юге Петербурга»

---22-летняя женщина родом из Узбекистана была пьяна, когда оставила коляску с сыном.

Сегодня, 30 января, к 20 часам в полицию Московского района пришла женщина, спустя почти сутки вспомнившая об оставленном в Пулковском парке сыне, сообщает «Фонтанка».

Выяснилось, что в тот вечер, 29 января, женщина была пьяна и пошла гулять с младенцем в парк, а потом просто забыла коляску и ушла. Утром она проснулась, но только к вечеру вспомнила, что оставила в парке ребенка. Около 19 часов она подошла к наряду патрульно-постовой службы на Московском проспекте и поинтересовалась, не ищут ли они ее ребенка.

Женщине 22 года, она родом из Узбекистана. Отец мальчика – гражданин России, сейчас живет в Москве.

В полиции пояснили, что ребенка женщине не отдадут, против нее будет возбуждено уголовное дело за «Оставление в опасности».



Отдаёте этой мартышке её обезьяну и обоих (всю семью) вышлите нах из россии