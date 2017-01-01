Брошенного младенца в коляске нашли в парке на юге Петербурга
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Общество
Мать, подонок! Если ребёнок не нужен - отдай в хорошую и любящую семью.Только, потом не приходи туда и не пытайся увидеть своё чадо!
Это же какой нужно быть тварью, чтобы оставить ребенка на морозе, да и в принципе бросить малыша?! Да отнеси ты его в больницу, в беби-бокс и тд.
Вот почему я люблю животных больше,чем двуногих..Потому что 90% двуногих из 100% - твари...
Коляска не из дешевых, поэтому версия про алконавтов отпадает. Может что-то случилось.
Поддержу Иванова1 и не удивлюсь, если во внезапном исчезновении матери всплывет мигрантский след ...
Мигранты своих детей не бросают. Они их продают. О чём в газете СПб неоднократно сообщалось. Вспомните, пожалуйста!
---22-летняя женщина родом из Узбекистана была пьяна, когда оставила коляску с сыном.
Сегодня, 30 января, к 20 часам в полицию Московского района пришла женщина, спустя почти сутки вспомнившая об оставленном в Пулковском парке сыне, сообщает «Фонтанка».
Выяснилось, что в тот вечер, 29 января, женщина была пьяна и пошла гулять с младенцем в парк, а потом просто забыла коляску и ушла. Утром она проснулась, но только к вечеру вспомнила, что оставила в парке ребенка. Около 19 часов она подошла к наряду патрульно-постовой службы на Московском проспекте и поинтересовалась, не ищут ли они ее ребенка.
Женщине 22 года, она родом из Узбекистана. Отец мальчика – гражданин России, сейчас живет в Москве.
В полиции пояснили, что ребенка женщине не отдадут, против нее будет возбуждено уголовное дело за «Оставление в опасности».
Отдаёте этой мартышке её обезьяну и обоих (всю семью) вышлите нах из россии
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16:46, 30 января
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... Как и подобных новостях ранее, лично мне ничего не остается сделать кроме того, чтобы поздравить как минимум две сотни русских девушек, избавленных результатами этого Происшествия от грабежа, насилия, бесчестья и возм... в «В Петербурге нашли тела двух мертвых мигрантов»