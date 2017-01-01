Обсуждение темы:

«Мигрант украл пистолет у постояльца хостела на Московском проспекте»

Они все мигранты аульные и ишачные, вороватые и немного пристукнутые! Ведут себя как макаки. Тащат все что блестит и не блестит.Увы! Все обезьяны имеют недоразвитый мозг и далеки по умственному развитию от человека! Пример на лицо. Лишь едрисня к ним испытывает умиление и рассположение. Так как недалеко ушла от этих животных. Доказательство?

Пожалуйста! Может ли власть разумная, быть в постоянном кризисе, нищете и убогости?