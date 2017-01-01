Мигрант украл пистолет у постояльца хостела на Московском проспекте
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Общество
П...здить всё, что попадётся под руку - очень в духе бродячих обезьян ...
Помню, один кавказец в хостеле на Техноложке у русского парня ноутбук украл.
Они все мигранты аульные и ишачные, вороватые и немного пристукнутые! Ведут себя как макаки. Тащат все что блестит и не блестит.Увы! Все обезьяны имеют недоразвитый мозг и далеки по умственному развитию от человека! Пример на лицо. Лишь едрисня к ним испытывает умиление и рассположение. Так как недалеко ушла от этих животных. Доказательство?
Пожалуйста! Может ли власть разумная, быть в постоянном кризисе, нищете и убогости?
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18:51, 16 января
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