Легковушку зажало между трактором и цистерной на Витебском (фото)

ДТП произошло сегодня днем.

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Обсуждение темы:

«Легковушку зажало между трактором и цистерной на Витебском (фото)»

Hиф-Hиф 27.01 17:38 [ + 3 – ]

Так это ее фура убила и задавила!

Анжей Стамбулянский 27.01 17:46 [ + 1 – ]

Как эти шлю...и задолбали на дорогах!