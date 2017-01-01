В Колпино хозяин частного дома с ружьем отбился от грабителей

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«В Колпино хозяин частного дома с ружьем отбился от грабителей»

дедИвaн 27.01 16:11 [ + 9 – ]

Мог бы и ноги прострелить, чтобы неповадно было грабежами заниматься!

Тоскливый Дятел 27.01 16:11 [ + -7 – ]

Привлечь хозяина за незаконное хранение оружия.

Историк 27.01 16:51 [ + 10 – ]

Теперь вместо того чтобы искать бандитов менты мозги вынесут хозяину за ружье.

монк-аль-ахри 27.01 16:59 [ + 1 – ]

дополнительный довод в пользу права любого гражданина иметь оружие. сам бывал в ситуациях и не один раз, когда на кармане остро не хватало шпалера.

скальпель 27.01 17:50 [ + 4 – ]

... Мля, опять дятел в своем репертуаре ... А что мужику, по мнению пернатого блаженного, надо было делать???? Стоять с голыми руками и спокойно смотреть как нелюди будут грабить его имущество и по очереди надругаться над его женой и дочерью???????

Историк прав. Закон у нас на стороне бандюганов, грабителей и убийц. Они не очень-то, думаю, парятся по поводу отсутствия у них разрешения на ношение оружия!!! Да и вообще по поводу соблюдения уголовного кодекса!!! Однако, ментов почему-то в первую очередь заинтересовало незаконное хранение оружия потерпевшим ...

Йаяязь 27.01 17:56 [ + 2 – ]

давно пора принять закон дающий право отправлять к праотцам непрошенных гостей посягающих на неприкосновенность жилища...

скальпель 27.01 17:57 [ + -1 – ]

... А мое мнение - когда вас грабят, убивают или насилуют - меньше всего нужно думать о симметричности и законности принимаемых защитных мер. Тварь, напавшая на вас, нарушает закон - нарушает. Ну, так вот пускай не обижается и готовится к худшему! В этом плане мне нравится весьма поучительный, хотя, конечно, очень тяжелый западный фильм (по-моему, он у нас даже был запрещен в прокате) - "Я плюю на ваши могилы". Там девчонка от души возместила насильникам причиненный ей моральный и физический ущерб. Мало не показалась никому ...

Тоскливый Дятел 27.01 18:11 [ + -1 – ]

Дорогой и почитаемый мною Скальпель! Вы меня опять незаслуженно упрекаете. Я не против применения оружия против преступников, признаюсь, сам обзавелся целым арсеналом и планирую его расширять. Но все только на законных оснований! И никаких проблем: неделя побегать за справками и затем в дружелюбной обстановке получить лицензию. Человек, который незаконно держит у себя оружие для меня такой же потенциальный преступник, как и грабитель, вор или насильник. С какой целью он это делает? Что ему мешает пойти и зарегистрировать ружье?

Йаяязь 27.01 18:14 [ + 3 – ]

Дятел, ружье может легально принадлежать родственнику, который отсутствовал в доме на момент нападения...

махоня 27.01 18:41 [ + 0 – ]

Пора хранить дома серную кислоту . Плеснул и ок.

скальпель 27.01 18:56 [ + 1 – ]

Дорогой Дятел! Бог, конечно, в мелочах, но не в данном случае. На первом месте для правоохранительных органов должны стоять вопросы поимки грабителей, но никак не вопросы разбирательства в незаконном хранении оружия мирными и порядочными гражданами.

И вместо того, чтобы (как совершенно правильно пишет Историк) искать грабителей, все лучшие силы нашей системы в данном вопросе будут брошены на "раскрутку" потерпевшего в части нелегального хранения оружия.

Ну это же проще, ежу понятно!!! Чем искать бандюганов-рецидивистов (хотя, судя по тому, как "храбро" они ломанулись восвояси при звуке выстрела - скорее фраера они недоделанные), которые и пырнуть ножом могут и т.д. - проще терпилу раскрутить, тем паче и основание вроде есть.

... Трудно искать черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет, и уж точно невозможно найти монету, если искать ее там где светлее, а не там где потеряли.