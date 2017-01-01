В Колпино хозяин частного дома с ружьем отбился от грабителей
- Крем от геморроя «Здоров»
- По дороге в Череповец пропала фура с грузом металлоконструкций вместе с водителем из Северной Осетии
- Под Гатчиной водитель Nissan погиб, съехав в кювет и врезавшись в дерево
- Открытие в лечении варикоза
- В Ленобласти пьяный дебошир после ДТП избил сотрудника полиции
- В Гатчине 3-летний ребенок упал с балкона, пока папаша ходил в магазин
- Видео ДТП с участием такси, в котором пострадало пять человек, появилось в Сети
- В сибирской колонии заключенные слепили из снега копию крейсера "Аврора" (фото)
- ФАС нашел нарушения в контракте "Метростроя" на подготовку стадиона на Крестовском к ЧМ-2018
- Мигрант украл пистолет у постояльца хостела на Московском проспекте
- Легковушку зажало между трактором и цистерной на Витебском (фото)
- По факту обнаружения после пожара на Литовской двух тел возбуждено уголовное дело
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Теперь вместо того чтобы искать бандитов менты мозги вынесут хозяину за ружье.
дополнительный довод в пользу права любого гражданина иметь оружие. сам бывал в ситуациях и не один раз, когда на кармане остро не хватало шпалера.
... Мля, опять дятел в своем репертуаре ... А что мужику, по мнению пернатого блаженного, надо было делать???? Стоять с голыми руками и спокойно смотреть как нелюди будут грабить его имущество и по очереди надругаться над его женой и дочерью???????
Историк прав. Закон у нас на стороне бандюганов, грабителей и убийц. Они не очень-то, думаю, парятся по поводу отсутствия у них разрешения на ношение оружия!!! Да и вообще по поводу соблюдения уголовного кодекса!!! Однако, ментов почему-то в первую очередь заинтересовало незаконное хранение оружия потерпевшим ...
давно пора принять закон дающий право отправлять к праотцам непрошенных гостей посягающих на неприкосновенность жилища...
... А мое мнение - когда вас грабят, убивают или насилуют - меньше всего нужно думать о симметричности и законности принимаемых защитных мер. Тварь, напавшая на вас, нарушает закон - нарушает. Ну, так вот пускай не обижается и готовится к худшему! В этом плане мне нравится весьма поучительный, хотя, конечно, очень тяжелый западный фильм (по-моему, он у нас даже был запрещен в прокате) - "Я плюю на ваши могилы". Там девчонка от души возместила насильникам причиненный ей моральный и физический ущерб. Мало не показалась никому ...
Дорогой и почитаемый мною Скальпель! Вы меня опять незаслуженно упрекаете. Я не против применения оружия против преступников, признаюсь, сам обзавелся целым арсеналом и планирую его расширять. Но все только на законных оснований! И никаких проблем: неделя побегать за справками и затем в дружелюбной обстановке получить лицензию. Человек, который незаконно держит у себя оружие для меня такой же потенциальный преступник, как и грабитель, вор или насильник. С какой целью он это делает? Что ему мешает пойти и зарегистрировать ружье?
Дятел, ружье может легально принадлежать родственнику, который отсутствовал в доме на момент нападения...
Дорогой Дятел! Бог, конечно, в мелочах, но не в данном случае. На первом месте для правоохранительных органов должны стоять вопросы поимки грабителей, но никак не вопросы разбирательства в незаконном хранении оружия мирными и порядочными гражданами.
И вместо того, чтобы (как совершенно правильно пишет Историк) искать грабителей, все лучшие силы нашей системы в данном вопросе будут брошены на "раскрутку" потерпевшего в части нелегального хранения оружия.
Ну это же проще, ежу понятно!!! Чем искать бандюганов-рецидивистов (хотя, судя по тому, как "храбро" они ломанулись восвояси при звуке выстрела - скорее фраера они недоделанные), которые и пырнуть ножом могут и т.д. - проще терпилу раскрутить, тем паче и основание вроде есть.
... Трудно искать черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет, и уж точно невозможно найти монету, если искать ее там где светлее, а не там где потеряли.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Никита Гавриленко 19:12, 26 января
на новости