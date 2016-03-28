Фиктивная жена 13 лет не пускала петербуржца в его же квартиру, пока приставы ее не выселили
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Общество
Хорошо, что всё так счастливо закончилос.Хотя пришлось повоевать 13 лет Впредь всем его детям, да и самому тоже - наука, как доверять прошмандохам разным? Надеюсь, его 5 детей извлекут урок, ошибки отца!?
не делай людям добро, ибо ты заплатишь за это. поступай с людьми по справедливости (из заповедей суфия).
Поистине, русский народ мудёр!
"Была у лисы избушка ледяная, а у зайца лубяная..." (С)
подозрительно это как то... фиктивная жена, шестеро детей... больше вопросов чем ответов...
... Пока Вы читали этот комментарий - у главного героя данного происшествия родились седьмой и восьмой ребёнок!!!
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Никита Гавриленко 19:12, 26 января
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