Фиктивная жена 13 лет не пускала петербуржца в его же квартиру, пока приставы ее не выселили

За это время мужчина успел обзавестись настоящей супругой и пятью детьми.

Обсуждение темы:

«Фиктивная жена 13 лет не пускала петербуржца в его же квартиру, пока приставы ее не выселили»

дедИвaн 27.01 16:07 [ + 6 – ]

Хорошо, что всё так счастливо закончилос.Хотя пришлось повоевать 13 лет Впредь всем его детям, да и самому тоже - наука, как доверять прошмандохам разным? Надеюсь, его 5 детей извлекут урок, ошибки отца!?

Тоскливый Дятел 27.01 16:14 [ + -2 – ]

Надо же быть таким идиотом...

дедИвaн 27.01 16:19 [ + 7 – ]

Тоскливый дятел-петух, не надоело спамить газетуи нести всякую чушь?

Пилюлькин. 27.01 16:35 [ + 5 – ]

Да нет, тут то дятел прав, сто ху..в ему в пердак.

монк-аль-ахри 27.01 17:01 [ + 1 – ]

не делай людям добро, ибо ты заплатишь за это. поступай с людьми по справедливости (из заповедей суфия).

Hиф-Hиф 27.01 17:45 [ + 2 – ]

Поистине, русский народ мудёр!



"Была у лисы избушка ледяная, а у зайца лубяная..." (С)

Йаяязь 27.01 18:16 [ + 2 – ]

подозрительно это как то... фиктивная жена, шестеро детей... больше вопросов чем ответов...

скальпель 27.01 18:22 [ + 3 – ]

... Пока Вы читали этот комментарий - у главного героя данного происшествия родились седьмой и восьмой ребёнок!!!

скальпель 27.01 18:23 [ + 2 – ]

... А Дятел сегодня самокритичен ...

махоня 27.01 18:39 [ + 0 – ]

А зря. Дебилу был бы урок.