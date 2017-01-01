Видео ДТП с участием такси, в котором пострадало пять человек, появилось в Сети

Авария произошла в Гатчинском районе области.

Авария произошла в Гатчинском районе области.



Напомним,







По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля-такси "Фольксваген Каравелла" выехал на встречную полосу и столкнулся с другим микроавтобусом "Рено Трафик".



Различные травмы в ДТП получили пятеро: 38-летний водитель "Каравеллы" госпитализирован в тяжелом состоянии, 44-летний водитель "Рено" получил средний вред здоровью. Все три пассажирки, находившиеся в салоне пассажирского микроавтобуса "Рено", 66-ти, 40-ка и 37-ми лет, получили легкие травмы.

В Сети появилось видео ДТП, которое накануне утром произошло на Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленинградской области. В результате аварии медицинская помощь потребовалась пятерым пострадавшим.Напомним, авария произошла 26 января в 10:05 на 39-м километре автодороги "Санкт-Петербург – Псков". Момент столкновения микроавтобуса такси "Салют" с другим микроавтобусом попал на запись видеорегистратора.По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля-такси "Фольксваген Каравелла" выехал на встречную полосу и столкнулся с другим микроавтобусом "Рено Трафик".Различные травмы в ДТП получили пятеро: 38-летний водитель "Каравеллы" госпитализирован в тяжелом состоянии, 44-летний водитель "Рено" получил средний вред здоровью. Все три пассажирки, находившиеся в салоне пассажирского микроавтобуса "Рено", 66-ти, 40-ка и 37-ми лет, получили легкие травмы.







Обсуждение темы: «Видео ДТП с участием такси, в котором пострадало пять человек, появилось в Сети» Иоан Грозный 27.01 18:11 [ + -1 – ]

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