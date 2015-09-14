«Более ста кило сыра и масла отобрали у петербуржцев на границе с Финляндией»

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Общество
Путинская власть едрисьья не может накормить НАРОД! Умеют лишь отбирать, грабить, и цены завышать до потолка на продовольствие Недавно еще хвостом своим облезлым и лживым махали грозно о обещали уладить всё - импортзаместители-брехуны!
Какие неопытные граждане! Надо было весь этот сыр в носки себе спрятать, а масло -- в бензобак запихать. Н в жисть бы не нашли.
Добавлю: "Лучше бы эти холуи путинские, едрисьи следили за наркотиками, что к нам отовсюду завозят и травят молодёжь. Чем еду отнимать у людей!"
надо первых лиц государства кормить продукцией из какой-нибудь "пятерочки" или "семьи" - то будет весело...
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Никита Гавриленко 19:12, 26 января
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