Более ста кило сыра и масла отобрали у петербуржцев на границе с Финляндией

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«Более ста кило сыра и масла отобрали у петербуржцев на границе с Финляндией»

дедИвaн 27.01 14:50 [ + 13 – ]

Путинская власть едрисьья не может накормить НАРОД! Умеют лишь отбирать, грабить, и цены завышать до потолка на продовольствие Недавно еще хвостом своим облезлым и лживым махали грозно о обещали уладить всё - импортзаместители-брехуны!

Hиф-Hиф 27.01 14:58 [ + 1 – ]

Какие неопытные граждане! Надо было весь этот сыр в носки себе спрятать, а масло -- в бензобак запихать. Н в жисть бы не нашли.

дедИвaн 27.01 16:26 [ + 10 – ]

Добавлю: "Лучше бы эти холуи путинские, едрисьи следили за наркотиками, что к нам отовсюду завозят и травят молодёжь. Чем еду отнимать у людей!"

НЕСТОР 27.01 17:37 [ + 1 – ]

Жрите расейское дерьмо.

Йаяязь 27.01 18:00 [ + 1 – ]

надо первых лиц государства кормить продукцией из какой-нибудь "пятерочки" или "семьи" - то будет весело...

koschke 27.01 18:22 [ + 0 – ]

Продразвёрстка .....

махоня 27.01 18:38 [ + 0 – ]

-сотрудники Россельхознадзора нашли



А разве у них есть право искать?