Смартфон за 57 тысяч похитили у юноши в фитнес-центре на Северном

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



В минувший понедельник в полицию Калининского района обратился 20-летний гражданин с заявлением о том, что днём в помещении спорткомплекса на Северном проспекте у него был похищен дорогостоящий смартфон. Ущерб составил 57 тысяч рублей.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали и полностью изобличили в совершении указанного преступления 28-летнего мужчину. Он пояснил, что забрал данный телефон со столика с бахилами.



Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Напомним,

Сотрудники полиции задержали гражданина, совершившего кражу дорогостоящего смартфона в помещении спорткомплекса на Северном проспекте, сообщают вВ минувший понедельник в полицию Калининского района обратился 20-летний гражданин с заявлением о том, что днём в помещении спорткомплекса на Северном проспекте у него был похищен дорогостоящий смартфон. Ущерб составил 57 тысяч рублей.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали и полностью изобличили в совершении указанного преступления 28-летнего мужчину. Он пояснил, что забрал данный телефон со столика с бахилами.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Напомним, в декабре 120 тысяч похитили у петербуржца из шкафчика раздевалки в фитнес-зале на Крестовском острове.







Обсуждение темы: « Смартфон за 57 тысяч похитили у юноши в фитнес-центре на Северном» Тоскливый Дятел 27.01 14:09 [ + -5 – ]

Зачем ему такой дорогой смартфон. Андрей Петров 27.01 16:36 [ + -3 – ]

Новость дня монк-аль-ахри 27.01 17:04 [ + 0 – ]

надолго дураку стеклянный х*й?

Всего комментариев - 3