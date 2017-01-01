По дороге в Череповец пропала фура с грузом металлоконструкций вместе с водителем из Северной Осетии

Мобильный телефон дальнобойщика выключен.

Мобильный телефон дальнобойщика выключен.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», в полицию обратился генеральный директор одного из транспортных предприятий города с просьбой об установлении местонахождения автомашины МАЗ белого цвета. Грузовик с 20 тоннами металлоконструкций (швеллеров) отправился в Череповец в 16 часов 25 января. За рулем находился 46-летний уроженец Северной Осетии.



Последний раз водитель выходил на связь с АЗС «Лукойл» на Мурманском шоссе в районе Разметелево. После этого маячок системы ГЛОНАСС, которой оборудован автомобиль, и мобильный телефон водителя отключились. До настоящего времени груз в Череповец не прибыл. По факту проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

По дороге из Петербурга в Череповец пропал грузовик с 20 тоннами металлоконструкций.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», в полицию обратился генеральный директор одного из транспортных предприятий города с просьбой об установлении местонахождения автомашины МАЗ белого цвета. Грузовик с 20 тоннами металлоконструкций (швеллеров) отправился в Череповец в 16 часов 25 января. За рулем находился 46-летний уроженец Северной Осетии.Последний раз водитель выходил на связь с АЗС «Лукойл» на Мурманском шоссе в районе Разметелево. После этого маячок системы ГЛОНАСС, которой оборудован автомобиль, и мобильный телефон водителя отключились. До настоящего времени груз в Череповец не прибыл. По факту проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ополье неизвестные угнали эстонскую фуру, перевозившую металл.





